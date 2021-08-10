Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Cape York Yarımadası’nda balıkçı köyü sahilinde bir timsah, denizde yüzen Avustralya askerini kafa ve göğsünden, yardıma gelen diğer askeri de kol ve bileğinden ısırarak ağır yaralamıştı.

Büyük infiale yol açan olay sonrasında avcılar timsahı yakalamak için harekete geçti.

2,5 metre uzunluğundaki timsah, dronela yapılan aramalar sonucunda Lockhart nehrinin kuzeyinde bulundu. Yemlerle tuzağa düşürülen hayvan, timsah kapanıyla yakalandı ve öldürüldü.

Yaban hayatı görevlisi Ren Bone, “İnsanlara saldıran bir hayvanı toplum içinde bırakamazdık” dedi.

Hava ambulansıyla hastaneye kaldırılan askerlerin durumu ise ciddiyetini koruyor. Avustralya’da ülkeye mahsus 200.000’e yakın tuzlu su timsahı yaşıyor.