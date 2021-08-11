Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Flores Hospital’da baş cerrah Dr. Abhinav Gupta, 24 yaşındaki adamın kafatasının parçalarını çıkardı ve bunları karnında deri altına yerleştirdi.

Bu uygulama, kafatası parçasının canlı kalmasını sağlarken beynin şişmesine ve organa kan akışının kolaylaştırılmasına imkan sağladı.

Metal, Gupta liderliğindeki kalabalık bir ekip tarafından 4 saat süren ve başarılı geçen ameliyatla çıkarıldı.

Doktorlar adamın muhtemelen hayatta kalacağını ama sol tarafının felç olduğunu söyledi.

İnşaat işçisi iki ay içinde tekrar ameliyat edilecek ve kafatası parçaları yerine yerleştirilecek.

Times of India’ya konuşan Dr. Gupta, “Hastayı yakından takip ediyoruz. Gidişat iyi görünüyor” dedi.

31 Temmuz’daki olaydan sonra hastanın yardımsız bir şekilde soluduğunu ve gözlerini açtığını belirten Gupta, hastanın iyileşmek için önünde uzun bir yol olduğunu, ileride fizik tedavi de görmesi gerekeceğini söyledi.

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