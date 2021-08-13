Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep temsilcisi kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde takımın Covid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.

SÜPER LİG HEYECANI BAŞLIYOR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında bugün, son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Gaziantep FK ise sezonun ilk maçında yarın saat 19.15'te VavaCars Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.