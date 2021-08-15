Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika basınında çıkan habere göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde, rakip organize suç örgütleri, ABD'ye giden uyuşturucu rotasının kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla çatıştı.

Görgü tanıklarına göre, gün boyu birbirine acımasızca saldıran grupların mücadelesi sürecinde bölgede şimdiye kadar 16 ceset tespit edildi.

Vali Alejandro Tello, eyalette kontrolü sağlamakta yetersiz kaldıklarını belirterek, merkezi hükümetten destek kuvvet talebinde bulundu.

2021 YILINDA 800 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaleti, ülkenin en güçlü kartellerini sıklıkla karşı karşıya getiriyor.

Geçen yıl 1065 kişinin öldürüldüğü eyalette, yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü geçti.

Meksika'nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa karteli ile diğer gruplarla savaşıyor.

Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 18 ölü Meksika'nın kuzeyinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Meksika'da kanlı infaz: Kartel yine katliam yaptı Meksika'da uyuşturucu kartellerinin yaydığı şiddet bir türlü sona ermek bilmiyor. Ülke sık sık rakip çeteler arasında yaşanan çatışma ve infaz haberleriyle gündeme gelirken yetkililerin aldıkları önlemler yeterli gelmiyor.