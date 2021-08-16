Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan'da halkın ve ordunun komşu ülkelere kaçışı sürüyor. Askerler, zırhlı araçların yanı sıra uçaklar ile de başka ülkelere gitmeye çalışıyor. Bu kapsamda, Özbekistan sınırını giriş yapan Afganistan’a ait askerî uçak düşürüldü. Özbekistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bahrom Zulfikorov "Hhava savunma kuvvetlerimiz, bir Afgan askerî uçağının Özbekistan sınırını yasa dışı bir şekilde geçme girişimini engelledi" dedi. Zulfikorov, uçakta kaç kişinin olduğuna ya da kazadan sağ kurtulup kurtulmadıklarına dair bildi vermedi.
TACİKİSTAN: BİR UÇAKTAN 100'DEN FAZLA AFGAN ASKERİ İNDİ
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Basın ve Enformasyon Dairesi de Afganistan'dan hareket eden bir askerî uçağın "Acil Durum" koduyla sınırdaki Kurgantepe Havaalanı'na iniş izni istediğini açıkladı. Daire, uluslararası yükümlülükler gereği bu iznin verildiği belirterek "Uçakta 100'den fazla Afgan askeri vardı" ifadelerini kullandı.
KAZAKİSTAN: OLAĞANÜSTÜ DURUMA GEÇTİK
Kazakistan Savunma Bakanlığı ise Afganistan'daki gelişmeler sebebiyle sınırdaki tedbirlerin artırıldığını duyurdu. Bakanlık "Sınırda silahlı kuvvetler ek tedbirler aldı. Hava savunma sistemleri ve özel harekât birimleri olağanüstü duruma geçti" açıklamasında bulundu.
Afganistan’dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere’ye iniş yaptı Afganistan’ın Kabil Havalimanı’ndan tahliye edilen ve aralarında büyükelçilik ve personellerin bulunduğu 300 İngiltere vatandaşı uçakla ülkeye ulaştırıldı.
Afganistan’dan dehşete düşüren görüntüler! İnsanlar uçaklardan yere çakıldı Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından, ülkeden kaçmak isteyenler Kabil Havaalanı’na akın etti. Ülkeden gelen son görüntülerde ise bir tahliye uçağının havalandıktan sonra uçaktan insanların düştüğü görüntülendi.
Afgan askerler uçaklarla kaçıyor
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkede kaos yaşanıyor. Halk ve askerler, can havliyle kaçmaya çalışıyor. Bu kapsamda, Özbekistan sınırlarına geçen bir askerî uçak düşürüldü.
Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan'da halkın ve ordunun komşu ülkelere kaçışı sürüyor. Askerler, zırhlı araçların yanı sıra uçaklar ile de başka ülkelere gitmeye çalışıyor. Bu kapsamda, Özbekistan sınırını giriş yapan Afganistan’a ait askerî uçak düşürüldü. Özbekistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bahrom Zulfikorov "Hhava savunma kuvvetlerimiz, bir Afgan askerî uçağının Özbekistan sınırını yasa dışı bir şekilde geçme girişimini engelledi" dedi. Zulfikorov, uçakta kaç kişinin olduğuna ya da kazadan sağ kurtulup kurtulmadıklarına dair bildi vermedi.
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