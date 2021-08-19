Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyasî Mahkûmlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından yapılan açıklamada, darbe karşıtı protestolarda en az bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Cunta yönetiminden daha önce yapılan açıklamada ise uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılan AAPP verilerinin “abartılı olduğu” ifade edilmiş, protestolar sırasında çok sayıda güvenlik görevlisinin de öldürüldüğü fakat AAPP’nin bu verileri sayıma dâhil etmediği belirtilmişti. Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiilî lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı.

Myanmar'da darbe karşıtı 16 kişiye idam cezası verildi Myanmar'da askeri darbe karşıtı 16 kişi, cinayet işledikleri iddiasıyla idam cezasına çarptırıldı.