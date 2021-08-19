New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı’nda şüpheli paket alarmı verildi. New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve halktan bölgeden uzak durmaları istenerek, “Polis soruşturması nedeniyle lütfen Broadway'deki West 45 Street ile 48 Street arasındaki ve Manhattan'daki 7. Cadde arasındaki bölgeden kaçının” denildi.
PAKET İMHA EDİLİNCE NORMALE DÖNÜLDÜ
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda şüpheli paket imha edilerek, pakette şüpheli bir durumun olmadığı bildirildi. Paketin imhasının ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
Bomba ihbarı yapıldı, ABD'de Kongre binası boşaltılıyor ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 yaralı New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu yaralıların sayısı 3'e yükseldi.
Times Meydanı’nda bomba paniği!
ABD’nin New York kentinde yer alan ünlü Time Meydanı’nında bomba paniği yaşandı. Meydanın bir kısmı şüpheli paket sebebiyle güvenlik kordonuna alınarak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı’nda şüpheli paket alarmı verildi. New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve halktan bölgeden uzak durmaları istenerek, “Polis soruşturması nedeniyle lütfen Broadway'deki West 45 Street ile 48 Street arasındaki ve Manhattan'daki 7. Cadde arasındaki bölgeden kaçının” denildi.
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