Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO dışişleri bakanları, Afganistan'daki son durumu konuşmak için bir araya geldi. Bakanlar, toplantı sonrası ortak bir açıklamada bulundu. Açıklamada "Afganistan'daki vahim olaylarla ilgili derin endişemizde birleştik ve şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Öncelikli görev, NATO ile ortak ülkelerin vatandaşlarıyla risk altındaki ve NATO için çalışmış Afganların güvenli tahliyesi. Afganistan'daki yetkili makamları, Kâbil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı da dâhil olmak üzere, tahliyelerin güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasına saygı duymaya ve bunları kolaylaştırmaya çağırıyoruz" denildi.

"KADIN VE ÇOCUKLARIN HAKLARI KORUNMALI"

Ayrıca "Afganistan genelinde ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgili derin endişe duyuyoruz. Afganistan'daki bütün tarafları, kadınları ve azınlıklar da dâhil olmak üzere kapsayıcı ve temsili bir hükûmet kurmak için iyi niyetle çalışmaya davet ediyoruz. Mevcut şartlar altında NATO, Afgan makamlarına verdiği bütün desteği askıya aldı. Gelecekteki herhangi bir Afgan hükûmeti, Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalı. Başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere bütün Afganların insan hakları korunmalı. Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak hâline gelmemesini sağlanmalı" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan, konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Afganistan'a ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldığını duyurdu.



NATO Sekreteri Jens Stoltenberg’den Afganistan açıklaması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’daki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Afganistan'da değişim sancısı Hayatları savaş meydanlarında geçenleri şimdi güvenlik, ekonomi, siyaset ve kültür alanında zorlu bir imtihan bekliyor. Sadece Afganistan’ı değil tüm bölge ülkelerini yakından ilgilendiren bu değişim sancılı geçecek

