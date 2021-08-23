Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ordusu, İsrail’den satın aldığı demir kubbe hava savunma sisteminin ilk testini başarıyla tamamladı.

New Mexico eyaletinde yer alan White Sands deneme alanında yapılan test, İsrail Savunma Bakanlığı'nın Silah ve Teknolojik Altyapı Geliştirme İdaresi, Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) ve yazılım teknolojisi üreticileri mPrest ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Öte yandan ABD ordusu, 2019 Ağustos’ta İsrail’den 2 adet demir kubbe hava savunma sistemini satın almış, sistemler 2020’nin sonunda teslim edilmişti.

ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor ABD Kara Kuvvetlerinin, İsrail’den alınan Demir Kubbe Hava Savunma Sistemlerinin Teksas eyaletindeki Fort Bliss Üssü'nde test etmek üzere aktifleştirdiği bildirildi.

Filistinliler Tel Aviv’i vurdu, Demir Kubbe sınıfta kaldı Filistinliler, Tel Aviv’i vurdu. Füze yoğunluğu sebebiyle İsrail’in çok güvendiği “demir kubbe” hava savunma sistemi yetersiz kaldı.