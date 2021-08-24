Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın kuzeyindeki Lille kenti yakınlarında özel bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Wambrechies kasabasındaki Bondues pistinden havalanan uçak, kısa süre sonra piste çok yakın bir noktaya düştü. Kazada uçaktaki 31 yaşındaki uçuş öğretmeni ile 75 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtiliyor.

Fransa'da küçük uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Fransa’nın başkenti Paris’te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.