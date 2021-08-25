Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, gece başlayan çok sayıda depremin, sabaha kadar devam ettiği ancak depremlerin Kilauea Yanardağı'nda herhangi bir patlamaya sebep olmadığı bilgisi paylaşıldı.

GECE BOYUNCA 140 DEPREM

Yanardağda, en büyüğü 3,3 şiddetinde olmak üzere 140 depremin kaydedildiği, depremlerin çoğunun 1'den daha az şiddette gerçekleştiği aktarıldı.

Yoğun depremler sırasında yanardağın yüzeyinde değişiklikler tespit eden bilim adamları, değişimin, magmanın yanardağın güney kısmında hareket ettiğini gösterebileceğini ifade etti.

UYARI SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Gözlemevi, "izleme" olan uyarı seviyesini "uyarı" olarak değiştirdi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.