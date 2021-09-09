Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'da bir tırın freninin patlaması ile facia yaşandı. Kontrolden çıkan tır otoyol gişelerine çarptı. Çarpışma sonrası 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi feci şekilde yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜ, BİR POLİS VE GİŞE GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Meksika’nın başkenti Mexico City ile Puebla arasındaki otoyolda freni patlayan 20 ton şeker yüklü bir tır otoyol gişelerine çarptı. Otoyolun Mexico City istikametindeki 33’üncü kilometresinde bulunan San Marcos Huiztoco gişelerinde gerçekleşen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kazada tır şoförü, 1 eyalet polisi ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer araçlara çarpmamak için ters şeride giren tır, 3 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TIR ALEV ALDI

Çarpmanın etkisi ile tır alev alırken, tonlarca şeker ise otoyola saçıldı. Olay yerine ambulans ve helikopter ile gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Savcılık kazanın sorumlularına karşı adam öldürme, yaralama ve mala zarar verme suçuyla soruşturma başlattı.

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