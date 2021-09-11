Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'da yerinden kopan dev kaya parçaları halka faciayı yaşattı. Kopan parçaların evlerin üstüne düşmesi üzerine bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti, 10 kişi ise kayıp olarak aranıyor.

DEV PARÇALAR KOPUP EVLERİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ!



Meksika'nın başkenti Mexico City'nin yakınlarında yer alan Tlalnepantla'daki bir mahallede heyelan felaketi yaşandı. Chiquihuite olarak bilinen tepeden kopan dev parçalar evlerin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Felakette 1 kişi hayatını kaybederken, Sivil Savunma Kurumu en az 10 kişinin kayıp durumda olduğunu bildirdi.

4 EV YIKILDI, 80 EV TAHLİYE EDİLDİ

Çevredeki evler tahliye edilirken, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için mahalle sakinin olay yerinden uzak durması istendi. En az 4 evin yıkıldığı olayda tedbir amacıyla 80 ev de boşaltıldı. Tlalnepantla Belediye Başkanı Raciel Perez Cruz yaptığı açıklamada, "Şu anda önceliğimiz, ne yazık ki olaydan etkilenen insanları kurtarmak" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sevdikleri yıkıntıların altında kalan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Evlerini risk dolayısıyla terk etmek zorunda kalan Meksikalıların da büyük endişe yaşadığı kentte, kayıpların durumunun ne olacağı merakla bekleniyor.

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