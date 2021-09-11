Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bindikleri tekne su alan Afrikalı 100 düzensiz göçmen, Tunus sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarılan 100 düzensiz göçmenin Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiği belirtildi.

Sahil güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, 3 düzensiz göç girişiminin engellendiği kaydedildi.

Operasyonlarda, İtalya'ya geçmeye çalışan 11 Tunuslunun da gözaltına alındığı ifade edildi.



Yunan Sahil Güvenliği 35 göçmeni Türk karasularına itti Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.



Akdeniz'de göçmen faciası: 43 kişi hayatını kaybetti Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken Tunus açıklarında denizde mahsur kalan 127 göçmenden 84'ünün kurtarıldığı, 43'ünün ise hayatını kaybettiği bildirildi.



Yemen açıklarında göçmen faciası, 300 kişi öldü! BM, Yemen açıklarında batan göçmen teknesinde 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiğinden endişe ettiğini duyurdu.