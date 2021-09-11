Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika Ulusal Sivil Savunma Koordinasyonu, Popocatepetl Yanardağında meydana gelen patlamalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, ilk patlamanın bugün yerel saatle 01.34'te, ikinci patlamanın ise bugün öğleden sonra 12.22’de meydana geldiği belirtildi. Patlamayla birlikte ortaya çıkan duman ve gaz kitlesi bin 200 metre yüksekliğe ulaşırken, kraterin yakınına lav parçaları saçıldı. İkinci patlamada ise gaz ve duman kütlesi 2 bin metre yüksekliğe ulaşırken, yine kraterin yakınına saçılan lavlar gözlendi.



ÜLKEDE SARI ALARM VERİLDİ

Ulusal Sivil Savunma Koordinasyonu patlama nedeniyle sarı alarm verildiğini bildirirken, yetkililer çevreye lavların düşme tehlikesi sebebiyle vatandaşlara yanardağdan uzak durma çağrısı yaptı. Ayrıca her türlü afet ihtimaline karşın bölgedeki yerleşim yerlerine acil durum ekipleri konuşlandırıldı.



KUZEY AMERİKA'DAKİ İKİNCİ BÜYÜK YANARDAĞ

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’ın tüm faaliyetleri dört ayrı video kamera ile günde 24 saat kaydedilerek yayınlanıyor.



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