Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Lukaşenko "Putin'e S-400 konusunu tekrar hatırlattım. Ülkemizin Ukrayna ile olan güney sınırını kapsayacak şekilde S-400 konuşlandırmayı düşündüğümüzü ifade ettim. Çünkü Ukrayna tarafından ülkemize yönelik hareketlilikler yaşanıyor" dedi.

"PUTİN TALİMAT VERDİ"

Ukrayna taraflarından gelecek tehditleri önlemek için S-400’e ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Lukaşenko, konuya ilişkin Vladimir Putin’in talimat verdiğini belirtti. Başkan Lukaşenko "Şu an için S-300 ile Batı tarafını tamamen güvenli şekilde kapsıyoruz. Ancak güney sınırlarımıza yönelik tehlikeleri Belaruslu ve Rus generallerle değerlendirdik. 1.200 kilometrelik Ukrayna sınırını da kapsayıp tehlikelere kapatmamız gerektiği kararını aldık. Bundan dolayı S-400'lere ihtiyacımız olacak. Putin bu konuyla ilgili de Rusya Savunma Bakanı’na talimat verdi ve alım için çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.



Rusya'dan Karadeniz'de S-400 tatbikatı Rus ordusuna bağlı Karadeniz Filosu, Krasnodar bölgesinde S-400 hava savunma sistemlerinin de kullanıldığı tatbikat gerçekleştirdi.



ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.