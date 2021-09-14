Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile Vietnam arasındaki savaş sırasında 1972 yılında ailesinin yarısını kaybetmesinin ardından doğaya kaçarak 40 yıl ormanlarda yaşayan Ho Van Lang, 8 yıl önce modern hayata dönmüştü. Ormanda 40 yıl boyunca babasıyla birlikte yaşayan Lang, 2013 yılında bölgedeki bir köye yerleşmişti. Lang, modern hayata yeniden dönmesinden 8 yıl sonra kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

İŞLENMİŞ GIDALAR VE ALKOL ETKİSİ

Lang'ın arkadaşı Alvaro Cerezo, 'Gerçek Tarzan' olarak tanınan Lang’ın ölümüne modern hayatın beraberinde getirdiği işlenmiş gıdalar ve alkol tüketiminin yol açmış olabileceğini ifade etti.

Lang'ın modern hayattan hoşlanmadığını ve böyle büyük bir değişikliği kaldıramayacağından endişelendiğini söyleyen Cerezo, "Gittiğine çok üzüldüm ama ölüm onun için bir kurtuluş gibi oldu. Çünkü son aylarda acı çektiğini biliyordum. O güzel bir insandı, onu unutmam imkansız. Her gün özleyeceğim" dedi.

HAKKINDA KİTAP YAZILDI

Lang'ın ormandaki zamanı, medeni yaşamı ve vahşi doğa hayatından bazılarını kameraya kaydettiği ve görüntüleri derlediğini belirten Cerezo, ayrıca Lang'ın hayatı hakkında bir kitap yazdığını açıkladı.

Cerezo, arkadaşı Lang hakkında, "Tanıştığım en inanılmaz insandı ve aynı zamanda son derece sempatikti. Ormanda birlikte vakit geçirirken başarmam saatler sürecek olan her şeyi saniyeler içinde yapabilirdi. Süper insan becerilerine sahip küçük bir çocuktu" dedi.

VAHŞİ DOĞADA HAYATTA KALDILAR

Görgü tanıkları, onlarca yıl ormandan meyve toplayarak ve mısır ekerek yaşayan ve vahşi doğada hayatta almayı başaran Lang ve babası Thanh'ın ağaç kabuğundan yapılmış giysiler giydiği ve yerden yaklaşık 5 metre yüksekte ahşap bir kulübede yaşadıklarını söylemişti. Daha sonra bölge sakinleri tarafından fark edilen baba oğul, yetkililere haber verilmesinin ardından normal hayata geri döndürülmüştü. Baba Thanh’ın sağlığı 2013 yılında bozulmaya başlamış, 2017'de de hayatını kaybetmişti.

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