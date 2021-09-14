Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Nicholas'ın, bu sabah Tekxas eyaletinin Meksika Körfezi kıyısından ABD ana karasına ulaştığı ve hızını artırarak "kategori 1" şiddetinde bir kasırgaya dönüştüğü bildirildi.

"ANİ SELLERE NEDEN OLABİLİR"

Açıklamada, Nicholas'ın gelecek birkaç gün içinde güney bölgelerinde yaşamı tehdit eden ani sellere neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Texas eyaletinin Houston bölgesine 18 santimetreye yakın yağış bırakan ve 300 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına yol açan kasırganın, yarın Louisiana ve doğusunu etkisi altına alacağının tahmin edildiği belirtildi.

BİDEN'A YARDIM ÇAĞRISI

Saatteki hızı 112 kilometreye kadar çıkan Nicholas Kasırgası sebebiyle Texsas ve Louisiana eyaleti yetkilileri, birçok bölge için "felaket uyarısı" yaparken ABD Başkanı Joe Biden'a yardım çağrısında bulundu.

29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla etkilediği Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da milyarlarca dolar hasara neden olan Ida Kasırgası, ülkenin kuzeydoğu eyaletleri New York ve New Jersey'de de aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınlarına neden olmuş, ülke genelinde 100'den fazla can kaybı yaşanmıştı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde İda Kasırgası'nın bilançosu 26'ya yükseldi ABD'de İda Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktı.

İda Kasırgası'nın ardında gıda ve benzin sıraları İda Kasırgası’ndan 5 gün sonra ABD’nin Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemezken, eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor.