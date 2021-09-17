Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz aylarda ölen Prens Philip'in vasiyetnamesi ile ilgili yeni kararlar aldı.

EN AZ 90 YIL GİZLİ KALACAK

İngiliz Yargıç Andrew McFarlane, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi, hiçbir kopyasının kayda alınmaması veya mahkemede tutulmaması gerektiğine karar verdiğini duyurdu.

McFarlane, ayrıca Prens'in mirasının değerinin ne kadar olduğuna, vasiyetname tasdikinde yer verilmemesine de hükmetti.

Vasiyetnamenin tasdik edilmesi için en az 90 yıl geçmesi gerektiğini ve bu sürenin "orantılı ve yeterli" olduğunu kaydeden yargıç McFarlane, "Kraliçe'nin ve ailesinin yakın üyelerinin haysiyetini korumak için sınırlı sayıda kişiyi barındıran bu grubunun hayatlarının gerçekten özel alanlarına sağlanan korumanın artırılmasına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

McFarlane, ilgili duruşmaya, "kamu yararının, başsavcı tarafından gözetildiği" gerekçesiyle, medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmasının, yasal bir dayanağının bulunmadığını da kaydetti.

İLK KEZ PRENS FRANCİS'TE UYGULANMIŞTI

Vasiyeti gizlenen ilk kraliyet üyesi, Kral 5. George'un eşi Kraliçe Mary'nin kardeşi Prens Francis olmuştu.

Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret'in ölümlerinin ardından vasiyetler mühürlenmişti.

Prens Philip, haziran ayında 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.