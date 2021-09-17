Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo düzenlediği basın toplantısında ülkesinde yetişkinlerin yüzde 84'ünün tam aşılanmış olması sebebiyle danışma komitesinin, 1 Ekim'den itibaren dükkanlar ve konaklama sektöründe hem müşteri hem çalışanlar için maske zorunluluğunu kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Başkan De Croo toplu ulaşım, sağlık kurumlarında, kuaför gibi kişisel iletişim gerektiren mesleklerin icra edildiği yerlerde ise maske takılmaya devam edileceğinin de altını çizdi.

'AŞISIZLARIN SALGINI OLUYOR'

Başbakan de Croo, "Büyük bir 'ama' var. Hala aşı olmayan insanlar var, özellikle Brüksel'de. Orada halkın yarısı halen aşısız." diye konuştu. Hastanelerdeki vakaların çoğunun genç ve genellikle aşısız olanlardan oluştuğunu ifade eden de Croo, "Bu, aşısızların salgını haline geliyor." dedi.

Başbakan, yoğun bakım ünitelerinin de "aşısızların toplanma yeri" haline geldiğini belirterek, "Kimsenin keyfi şekilde diğer insanları riske atmaya hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİ COVID KARTI

Geçen haftaki kabine toplantısında federal bölgeler, halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli Covid Kartı'nı kullanmak konusunda anlaşmaya varmıştı. Ülkedeki tüm bölgeler, 1 Ekim'den itibaren söz konusu kartı restoran, spor salonu gibi çeşitli mekanlara girişte kullanabilecek. Şimdilik 31 Ekim'e kadar geçerli olacak uygulama, salgının ülkedeki seyrine göre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılabilecek. Aşılamanın nispeten düşük olduğu başkent Brüksel bölgesi uygulamayı daha erken başlatacak. 1 Ekim itibarıyla gece kulüpleri ve diskolar da Güvenli Covid Kartı kullanılması şartıyla açılacak.

Belçika Kovid-19 tedbirlerini biraz daha gevşetti Tam aşılı kişilerin oranının yüzde 70’i geçtiği Belçika’da hükümet, koronavirüs tedbirlerini biraz daha hafiflettiğini duyurdu.



Belçika'da aşı yaşı düşüyor Belçika Sağlık Bakanlığı, 16-17 yaş grubundaki gençlerin temmuz ayında aşılanacağını duyurdu.