Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pfizer, biyoteknoloji şirketi BioNTech ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için güvenli olduğunu açıkladı. Pfizer, aşının söz konusu yaş grubuna yönelik acil kullanım onayı için ABD İlaç ve Gıda Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunacağını belirtti.

Şirketler, Faz 2 ve Faz 3 klinik denemelerinde, aşının daha önce 16 ila 25 yaşındakilerde gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

ÇOCUKLARDA DA BENZER YAN ETKİLER GÖZLEMLENDİ

Daha önce 12 yaş için kullanım izni alan Pfizer-BioNTech aşısı, 5-11 yaş aralığındaki çocuklara daha düşük dozda uygulandı. Pfizer'ın aşı geliştirilmesinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı William Gruber, çocukların ikinci dozun ardından gençler ve yetişkinler kadar güçlü antikorlar geliştirdiğini söyledi.

Çocuklara uygulanan dozun güvenliğinin kanıtlandığını belirten Gruber, aşının çocuklarda da kol ağrısı ve ateş gibi benzer geçici yan etkiler gösterdiğini söyledi. Gruber, Pfizer ve BioNTech’in kullanım onayı için FDA’ya başvuruda bulunduktan sonra Avrupa Birliği ve İngiltere’den de kullanım onayı talep edeceğini belirtti.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, kış mevsimi başlamadan önce okul çağındaki çocuklar için yetkili makamlara veri sundukları için mutlu olduklarını belirtti.

BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci ise 10 Eylül'de, 12 yaş altı çocuklar için Covid-19 aşısının üretimini hazırladıklarını; aşının aynı ancak daha az dozda olacağını açıklamıştı.

6 AY İLE 5 YAŞ ARASI İÇİN ONAY İSTEĞİ YOLDA

Pzifer şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için FDA’dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

BioNTech’in üçüncü dozu için üç farklı araştırma Koronavirüse karşı düşen antikor seviyeler üzerine üçüncü doz araştırmaları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bugün, Pfizer - BioNTech aşısının üçüncü dozu üzerine toplanmaya hazırlanıyor. Üçüncü doz ile ilgili daha önce yayımlanan üç rapor ise aşıya ihtiyaç duyulabileceği ve güvenli olabileceği konusundaki düşünceleri daha da güçlendiriyor. İsrail Sağlık Bakanlığı ve Pfizer tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda, aşıyı olan kişilerin yaklaşık altı ay sonra güçlendirici doza ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

BioNTech 5 yaş altı çocukların aşılanması için onay isteyecek ABD'de Pfizer/BioNTech'in önümüzdeki kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için yetkililere başvuracağı bildirildi.

Japonya'da BioNTech aşılarında yabancı madde bulundu Japonya'da Pfizer üretimi BioNTech koronavirüs aşısının şişelerinde yabancı madde saptandığı açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda içerisinde aynı şekilde yabancı madde bulunan 1,6 milyon doz Moderna aşısı için toplatılma kararı alınmıştı.