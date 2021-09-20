Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da yanardağ dün faaliyete geçmişti. La Palma’nın güneyindeki Cumbre Vieja Milli parkında yerel saatle 15.12’de patlayan yanardağ, lav püskürtmeye devam ediyor. 6 metre yüksekliğe ulaşan lavlar, saatte 700 metre hızla sahile doğru ilerlerken La Palma Adası yerel yetkilileri, yanardağdan çıkan lavların 100’den fazla evi yok ettiğini söyledi. Yetkililer, La Palma Adasında 5 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini bildirirken patlama ve lavlar sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

ACİL DURUM TOPLANTISI YAPILDI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Pazar gecesi bölgeye giderek acil durum planı toplantısına katıldı. Pedro Sanchez, açıklamasında La Palma Adası halkını sakin olmaya davet ederken, İspanya hükümetinin yaşanan felaketin üstesinden gelmek için tüm imkanlara sahip olduğunu ve meydana gelecek tüm maddi kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

LAV PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYOR

Kanarya Adaları Volkanik Riskleri Önleme İdaresinden (Pevolca) tarafından yapılan açıklamada, La Palma Adasında oluşan iki ayrı çatlak ve 8 yanardağ ağzından lavların çıkmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, Bölgede lav akıntısının uzun süre devam edebileceği ve yeni çatlaklar oluşabileceği belirtildi.

Kanarya Adaları’nda kırmızı alarm! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ etrafındaki yerleşim yerlerindeki yaklaşık 5 bin kişi bölgeden tahliye edilmeye başladı.

Kanarya Adaları’nda yanardağ patladı İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda peş peşe gelen depremlerin ardından La Palma’da yanardağında patlama oldu.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama oldu Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağında dün gece ve bugün 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlama anı kameralarla kayda alınırken yanardağın kraterinden gaz ve duman çıktığı ve lavların yakın mesafeye düştüğü de görüldü.