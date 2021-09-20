Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca şehrindeki bir restoranda doğum günü partisi vardı. Etkinliği düzenleyen iş yeri sahibi, pasta kesildikten sonra hediyelere açmaya başladı. Bu esnada paketlerden biri patladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş yerinin patronu ile bir kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını belirledi. Güvenlik güçleri ise patlayan paketin içine bomba tuzaklandığını tespit etti. Bombanın, motosikletle gelen iki kişi tarafından mekân sahibinin ortağına verildiği öğrenildi. Polisler, iki zanlıyı arıyor.

Meksikalı seri katilin evinde 4 bin’den fazla kemik bulundu Geçtiğimiz Mayıs ayında tutuklanan Meksikalı yamyam seri katilin evinde 4 bin 300’den fazla insan kemiği kalıntısına ulaşıldı.

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 16 ölü Meksika'nın Zacatecas eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü açıklandı.