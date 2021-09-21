Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Eylül pazartesi ifadeye gelmesi amacıyla Bitar'a 14 Eylül'de tebligat çıkarıldı ancak eski başbakan, tebligat kendisine ulaşmadan ABD'ye gitmesi sebebiyle oturum yapılamadı. Hakim Tarık el-Bitar, Diyab'ın patlama soruşturması kapsamında ifadesinin alınması için 4 Ekim tarihini belirledi ve eski başbakanın ev adresine tebliğ edilmesi için ABD'den dönmesinin beklendiğini aktardı. Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.