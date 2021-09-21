Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak kendi uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmış, ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.

Çin, şimdi de istasyona ikinci ikmal seferini gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Tianzhou-3 kargo mekiği Long March 7 roketiyle ülkenin güney batısındaki Hainan Adası'ndan fırlatıldı.

İstasyona 6 ton ağırlığında donanım ve ihtiyaç malzemesi taşıyan mekik, çekirdek modül ile önceki kargo seferini yapan Tianzhou-2'nin arasına demirlendi.

ÇİN'İN KENDİ UZAY İSTASYONU PLANLARI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

YENİ FIRLATMA GÖREVLERİ YAKINDA

Çin uzay istasyonunun inşası için 8 montaj görevi daha yapılacak. T şeklinde inşa edilecek istasyonun her iki tarafına da eklenecek olan Wentian ve Mengtian adlı laboratuvar modülleri önümüzdeki aylarda fırlatılacak ve istasyona entegre edilecek.