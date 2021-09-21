Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da tıbbi sistemin güvenirliği sorgulanmasına yol açacak bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Macron'un, Covid-19 sağlık kartı sosyal medyaya sızdırıldı. Bu sayede Macron'un 3 Temmuz 2021'de Pfizer-BioNTech aşısını yaptırdığı bilgisi yayıldı.

MACRON'UN SAĞLIK KARTINDA BIONTECH DETAYI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 13 Temmuz 2021'de Pfizer-BioNTech aşısını yaptırdığı bilgisinin yer aldığı ve karekod bulunan özel Covid-19 sağlık kartı sosyal medyada paylaşıldı. Fransız Cumhurbaşkanına yakın kaynaklar, sızdırılan karekodun Macron’a ait olduğunu teyit ederek gereken düzenlemelerin yapıldığını bildirdi. Karekoda ek olarak, kartta Macron’un 21 Aralık 1977 doğum tarihi bilgisi bulunuyor.



AŞI BİLGİSİ BİR BUÇUK AY SONRA KAYDA ALINMIŞ

Öte yandan, Elysee Sarayı’na göre Macron 31 Mayıs'ta aşı vuruldu, ancak aşı veri aktarımındaki bir hatadan dolayı bir buçuk ay sonra kayda geçti.

Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren kişiye özel sağlık kartında, aşı bilgisi, son 48 saate ait test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğine dair bilgiler yer alıyor.



TIBBİ SİSTEMİN GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANIYOR

Cumhurbaşkanı’nın verilerin sızdırılması, tıbbi sistemin güvenirliği sorgulanmasına yol açarak dolandırıcılık sorusunu gündeme getirdi. Sızdırılan karekodun devre dışı bırakılana kadar, yasa dışı şekilde zorunlu yerlerde kullanılma ihtimali bulunuyor. Covid-19 sağlık kartı yasası kapsamında, bir başkasının geçiş kartını kullanan kişi 750 euro, aynı kişi 15 gün içinde tekrar yakalanması halinde ise bin 500 euro ceza ödeyecek.

BAŞBAKAN CASTEX'İN DE KARTI SIZDIRILMIŞTI

18 yasından büyük her Fransa vatandaşı için zorunlu olan Covid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.

Birkaç gün önce de Fransa Başbakanı Jean Castex’in sağlık kartı sızdırılmıştı.

Macron'un partisi başarı gösteremedi Fransa'da yapılan bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarılı olamadı. Sandık çıkış anketlerine göre, LREM'in adayları ülkenin hiçbir bölgesinde seçimin ilk turunu önde bitirmedi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ülke genelinde yüzde 28,7 oy alarak seçimin ilk turunu önde tamamlayan parti oldu. Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) başarı sağlayamadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, tokatlı saldırı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin Tain-l'Hermitage kasabasında bir kişi tarafından tokatlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Covid aşısı vuruldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Covid-19 aşısı olan liderler kervanına katıldı. Ancak aşı olduğu anlara dair bir görüntü paylaşmadı.