Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da olağanüstü hal(OHAL), Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında belirli bölgelerde 7 Nisan 2020 tarihinde başlayıp 25 Mayıs'a kadar sürmüştü. Bu tarihten itibaren ülkenin belirli kısımları sık sık OHAL ilan edilen ve süresi uzatıldı. Japonya'da şu an 19 eyalette uygulanan OHAL'in, ay sonu itibarıyla sona ereceği duyuruldu.

ÜLKE GENELİNDE COVİD DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Covid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, vaka seyrinde "iyileşme" yaşandığını söyledi.

Nişimura, "(Vakalar) Ülke geneli düşüş eğiliminde ve Tokyo'daki göstergeler önemli ölçüde iyileşti." ifadelerini kullandı.

OHAL AY SONU KALDIRILACAK

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, düşüş trendi sergileyen Covid-19 vakaları sonrası ülkede OHAL kaldırılacak.

Gelecek hafta başında Başbakan Suga Yoşihide, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve Kabine Üyesi Nişimura ile salgının son durumunu görüşecek.

Hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyetinin vereceği tavsiye sonrası, Başbakan Suga OHAL'e yönelik resmi kararı gelecek hafta içinde açıklayacak.

OHAL Japonya'da başkent Tokyo ile çevre metropolleri dahil halihazırda toplam 19 eyalette uygulanıyor.

Japonya’da ise Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 681 bin 794’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 bin 297’ye yükseldi.

Ülke genelinde 1429 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.

Japonya'da Covid-19 OHAL'i genişletiliyor Japonya'da koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 8 eyaletin daha ekleneceği duyuruldu.

Tokyo Paralimpik Oyunları OHAL gölgesinde başladı Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları, ülkede etkisini arttıran salgının gölgesinde başladı. Dev organizasyonun açılışı salgın tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak yapıldı.

Japonya'da kısmi OHAL'in kapsamı genişletildi Japonya'da Covid-19'a yönelik kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi.

Tokyo'nun çevresindeki 3 eyalete OHAL istemi Japonya'nın başkenti Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette artışını sürdüren koronavirüs vakalarının ardından olağanüstü hal çağrısı yapılacağı duyuruldu.