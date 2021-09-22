Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya eşlik etmek için ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM Genel Kurulu'na katılan Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Brezilya hükümeti, Bakan Queiroga'nın New York şehrinde karantinaya alındığını belirtilirken durumunun iyi olduğu, diğer delegelerin ise testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Queiroga ise BM binasında bulunduğu sürece maske taktığını söyledi.

14 GÜN BOYUNCA ABD'DE KARANTİNADA KALACAK

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temas ettiği herkesi bilgilendirdiğini, tüm sağlık protokollerine uyarak karantinada kalacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Queiroga "Covid-19 testimin pozitif çıktığını bugün görüştüğüm herkese haber ettim. New York'ta sağlık protokolleri sebebi ile karantinada kalacağım. Bu sırada Sağlık Bakanlığı, Brezilya'da pandemiyle mücadeledeki görevlerini yerine getirecektir" dedi.

Brezilya Sağlık Bakanı Brezilya delegasyonundan ayrılarak, New York'ta 14 gün boyunca karantinada kalacak. Brezilya delegasyonundan bazı üyeler bulaş riskini önlemek adına bazı toplantılara katılımlarını iptal etti.



Brezilya lideri Bolsonaro (soldan üç) ve Bakan Queiroga (sağdan üç) aşı yaptırmadığı için New York'ta pizzacıya alınmamış ve dışarıda pizza yemişti.

BREZİLYA, ABD'DEN SONRA EN ÇOK COVİD ÖLÜMÜNÜN OLDUĞU ÜLKE

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 karşıtı söylemleriyle biliniyor. Brezilya, ABD'den sonra Covid-19'a karşı en çok can kaybı veren ülke konumunda.

Ülkede şimdiye kadar tespit edilen Covid-19 21 milyonun üzerindeyken can kaybı sayısı 591 bini aştı.

Brezilya nüfusa oranla yapılan test sayısında dünyada 126. sırada bulunuyor. Uzmanlar ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi sonuçlardan çok daha fazla olduğuna ancak yeterli test yapılmadığı için doğru verilerin elde edilmediğini aktarıyor.