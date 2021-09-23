Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği, birçok ülkenin ve DSÖ'nün bile kararlarını çoğu zaman uyguladığı FDA'dan BioNTech'in 3. doz kullanımı için beklenen onay geldi. Aşının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu. ABD'nin Hastalık Kontrol ve Öneme Merkezleri'nden (CDC) ise üçüncü doz ile ilgili karar alması bekleniyor.

İKİNCİ DOZDAN 6 AY SONRA

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.