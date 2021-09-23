Türkiye Gazetesi

20 Eylül'de ABD'nin New York şehrinde inşaatı tamamlanan Türkevi'nin açılışına katılan ABD Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis, Rumlar tarafından hedef gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılışına katılan Başpiskopos Elpidophoros'un aslen İstanbullu olduğu öğrenildi. Açılışa katılmasının üzerine Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Başpiskopos Elpidophoros ile New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Kurdele kesme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte poz veren başpiskosa Amerika Ermeni Ulusal Komitesi de tepki gösterdi.



İstanbullu ABD Başpiskoposu Elpidophoros, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte Türkevi açılışında kurdele kesmişti.

TÜRKEVİ ZİYARETİ ATİNA'YI KIZDIRDI!

Önemli isimleri bir araya getiren bu açılış, Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hükümetleri içerisinde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, açılışın ardından sosyal medya üzerinden attığı mesaj ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Bu durum, özellikle Atina'da krize neden oldu.

BAŞPİSKOPOS İLE GÖRÜŞMELERİNİ İPTAL ETTİLER

Haberler üzerine, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Başpiskopos Elpidophoros ile New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Anastasiades, konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken, Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, görüşmenin Elpidophoros'un Türkevi açılışına katılmasının ardından iptal edildiğini açıkladı.

TATAR: "RUMLARIN BAĞNAZLIKLARININ NE DÜZEYDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak birçok dünya lideri yanında BM Genel Sekreteri'nin de açılışa katıldığını hatırlatarak, "20 Eylül Pazartesi günü Türkevi'nin açılışına katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'a gösterilen tepki ve yapılan çirkin saldırıları üzüntüyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rum medyası, Elpidophoros'un bu törene katılarak KKTC'yi tanıdığını da öne sürdü. Tatar, "Siyasi saiklerle yapılan bu hareketler, Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu tür kabul edilemez hareketleri kınıyor, uluslararası toplumun da gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz" dedi.

İSTANBULLU RUMLARDAN BAŞPİSKOPOSA DESTEK

"İstanbullular Ekümenik Federasyonu" ise yazılı açıklama ile Elpidoforos’a destek verdi.

Açıklamada "Elpidoforos, Helenizmin, Ortodoksluğun ve Ekümenik Patrikhane'nin haklarını başta Türk yetkililer karşısında olmak üzere, her yerde korkusuzca savunmuş ilk ruhbanlardan biridir." ifadesine yer verildi.