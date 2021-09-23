Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pandemiyle mücadele kapsamında, aşı kartı uygulaması sadece 4 ülkede mecburi: Endonezya, Türkmenistan, Tacikistan ve Mikronezya.

AVRUPA'DA İLK ÜLKE OLDU

Avrupa Birliği (AB) ülkesi İtalya’da benzer bir uygulamaya gitti. Ülkede hali hazırda kullanılan ve bireylerin aşı olduğunu ya da negatif bir PCR teste sahip olduğunu gösteren "yeşil kart" uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu hale getirildi. İtalya Avrupa'da bu kararı alan ilk ülke oldu.

Bununla birlikte “yeşil kart” adı verilen uygulama AB ülkeleri arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yaz aylarında kullanılmaya başlanmıştı. Kart, halk tarafından çeşitli etkinliklere katılmak için, müze veya ve kafe girişlerinde kullanıyordu.

YEŞİL KARTI BULUNMAYANIN MAAŞI KESİLECEK

Ancak, bugün resmi gazete yayımlanan kararlara kartın sosyal aktivitelerin yanı sıra iş yerlerinde de kullanımı zorunlu oldu. Bu kapsamda, yeşil kartı bulunmayan kamu çalışanının maaşı kesilecek ancak açığa alınmayacak.

Yeşil kart uygulaması sinema, konser, müze gibi toplu alanlarda kullanılıyor.

AŞI KARŞITLARINDAN PROTESTO

Karara ilk tepki aşı karşıtlarından geldi. Yeşil kart uygulamasının özgürlükleri kısıtladığını iddia eden kişiler protesto gösterileri düzenledi. İtalya'da nüfusunun yüzde 65 iki doz aşısını da oldu.

DİĞER ÜLKELER NE DURUMDA?

Diğer taraftan, Avrupa’da Hollanda, Belçika ve İngiltere’de bir mecburiyet yok. Hatta İngiltere Ekim’den itibaren uygulamayı kaldırmaya karar verdi. Avusturya’da ise insanlarla yakın temas gerektiren işlerde çalışan kişiler negatif test veya aşı belgesi göstermek arasında seçim yapabiliyor.

İskandinav ülkesi Danimarka kısıtlamaları tamamen kaldırdı. İspanya da yerel mahkemelere yapılan itirazların kabulü sonrası uygulamayı sona erdirdi.

FRANSA ÖNCÜ ÜLKE OLMUŞTU

Fransa, yeşil kart uygulamasını Ağustos ayında başlatarak Avrupa’da öncü ülke olmuştu. 15 Kasım’da uygulamanın yenilenmesi gerekiyor ancak her hafta aşı karşıtları tarafından protesto gösterileri düzenleniyor.

Halkın yüzde 72’sinin aşılandığı Almanya’da karar yerel yönetimlere ait. Ancak, Almanya dün parlamento kararı ile karantinaya giren aşılanmamış çalışanlara maaş ödenmemesine karar verdi.

Öte yandan, Avrupa’da iş yerleri dokunulmaz bir mekan olarak görülüyor ve çalışanların özel bilgileriyle ( sağlık durumu ve aşı olup olmadığı) devlet kurumlarında ve özel sektörde çalışma şartını belirlemesi büyük bir tartışma konusu. Anayasal haklar sürekli gündeme geliyor. Açılacak olan iş davaları önümüzdeki dönem hukukçuları çok meşgul edecek çünkü batı demokrasileri tarihinde bir ilk yaşanıyor.

İtalya'da 'yeşil kart' dönemi başlıyor İtalya Serie B'de futbolcular ve teknik ekip, sahadaki olumlu davranışlarına göre yeşil kart ile ödünlendirilecek.