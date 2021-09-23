Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan Muson yağmurları sele neden oldu. Birçok araç ve yaya yollarda mahsur kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü. Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) tarafından yapılan açıklamada, kentteki şiddetli yağışların yarın ve cumartesi günüde devam edeceği bildirilirken, kentin alçak bölgelerinde yaşayanlar sel konusunda uyarıldı.

Karaçi’de temmuzdan eylüle kadar süren Muson yağmurlarında yetersiz altyapı nedeniyle her yıl sel ve su baskınları yaşanıyor.

Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor: 24 ölü Pakistan’da etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti.

Muson yağmurları Hindistan ve Nepal'de bilançoyu artırıyor Nepal ve Hindistan'da devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları, son bir haftada en az 38 kişinin ölümüne neden oldu.