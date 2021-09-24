Türkiye Gazetesi

Almanya’da Covid-19 aşısı yaptırmayı reddedenler için hayat pahalı olacak. Buna göre aşı olmayan çalışanlar, 1 Kasım'dan itibaren Covid-19’a yakalanmalarından sonra karantinaya girdiklerinde çalışmadıkları günler için ücret kaybından dolayı devletten tazminat alamayacak. Bu kural, doktor raporuyla belgelenen sağlık sebebiyle aşı yaptıramayanlar için geçerli olmayacak. Ayrıca, aşı olunmadığı takdirde restoran veya tiyatro, sinema, konser gibi çeşitli etkinliklere girmek için istenilen hızlı korona testlerinin ücreti vatandaşlar tarafından ödenecek.

YEŞİL KARTI OLMAYANIN MAAŞI KESİLECEK

İtalya'da, hâlihazırda kullanılan ve bireylerin aşı yaptırdığını ya da negatif bir PCR teste sahip olduğunu gösteren "yeşil kart" uygulaması bütün çalışanlar için de zorunlu hâle getirildi. Bundan böyle yeşil kartı bulunmayan kamu çalışanının maaşı kesintiye uğrayacak. İtalya, Avrupa'da bu kararı alan ilk ülke oldu.

100 KİŞİYE GÖZALTI

Pakistan, aşı karşıtlarına karşı mücadelede dozu artırdı. Sind eyaletinde güvenlik güçleri, sokakta aşı kartı denetimi yaptı. Covid-19 aşısı olmayan 100 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi.

"PANDEMİ BİR YILA KADAR BİTER"

ABD’li ilaç şirketi ve mRNA tabanlı koronavirüs aşısı geliştiricisi Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, pandeminin bir yıl içinde sona erebileceğini açıkladı. Bancel "Delta varyantı çok bulaşıcı olduğu için aşılanmayanlar doğal olarak bağışıklık kazanacak. Bu şekilde grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız” dedi.

YENİ MUTASYONLAR DAHA ÖLÜMCÜL OLMAZ

İngiliz ilaç şirketi Astrazeneca ile Oxford Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen Covid-19 aşısının arkasındaki bilim kadını Prof. Dr. Sarah Gilbert: Virüsün daha ölümcül mutasyona uğrayacak yeri kalmadı. Çünkü virüsler bir popülasyona yayıldıkça zamanla daha az öldürücü hâle gelir. Covid-19 da diğer mevsimsel virüsler gibi olacak.

DSÖ Sözcüsü'nden aşı karşıtlarına tepki: Bu bir ayrıcalık, değerini bilin Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, aşı karşıtlarına tepki göstererek, bir aşıya erişimi olan herkesin bunun bir hediye olduğunu anlaması gerektiğini ve bunun bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Aşı karşıtı müzisyen koronadan öldü Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen aşı karşıtı genç müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.