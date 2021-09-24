Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Filistin'de yaşlı çocuk demeden; zorbalığa, alçak saldırılarına devam ediyor. Bu defa gözüne 10 yaşındaki İsmail'i kestiren terör devletinin askerleri, küçük çocuğu feci şekilde darp edip, yaka paça gözaltına aldı.

"ÇOCUKLAR HER GÜN KORKU ATMOSFERİNDE YAŞIYOR"

Filistinli Ziya El-Haddad, İsrail askerlerinin El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde mahallesinde yaşayan kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe’yi “vahşice” darp ederek gözaltı merkezine aldıklarını belirtti.

Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına” dikkat çekti.

GÜNLERCE GÖZALTINDA TUTULUYORLAR

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları, günlerce gözaltı merkezlerinde tutulup zorbalık görüyor.

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