Türkiye Gazetesi

Almanya'da halk, genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi ve dolayısıyla yeni hükûmeti belirmek için bugün sandık başına gidecek. 60,4 milyon seçmenin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimlerde halk 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullanacak. Ülke genelinde 299 seçim bölgesinde 650 bin seçim görevlisi çalışacak.

100'DEN FAZLA TÜRK KÖKENLİ ADAY YARIŞIYOR

Meclis'in 598 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde halk ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını ise seçtikleri partiye veriyor. Alman seçim sisteminde partinin aldığı oylara göre fazladan milletvekili çıkarmak mümkün olacak. 47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçimde en çok Türk kökenli milletvekili adayı gösteren parti oldu. 14 Türk kökenli SPD’li aday rakiplerine karşı yarışacak. Türk kökenli adayın en fazla bulunduğu ikinci parti olan Sol Parti’nin 12 Türk adayı bulunuyor. Yeşillerin Türk kökenli aday sayısı ise sadece beş. Angele Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliğinde (CDU) ise üç Türkiye kökenli vekil aday seçimde mücadele edecek. Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7,5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.

MERKEL, OYUNU MEKTUPLA KULLANDI

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki CDU Genel Başkanı Armin Laschet, SPD’den 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor. Laschet, oyunu seçim bölgesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Aachen şehrinde, Scholz ve Baerbock ise Brandenburg eyaletinin Potsdam şehrinde kullanacak. Başbakan Merkel ise oyunu daha önce mektupla kullanmıştı.

Avrupalıların olası ortak başkanı 'Merkel' Avrupa Birliği ülkelerinde vatandaşların çoğunluğu, bir "Avrupa Başkanı seçimi" yapılsa tercihlerinin yakında görevi bırakacak Almanya Başbakanı Angela Merkel olacağını söyledi.

Merkel seçimlerde oyunu mektupla kullanacak Almanya Başbakanı Angela Merkel, 26 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçim için oyunu mektupla kullanacağı açıklandı.