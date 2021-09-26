Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin 4 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle biri çocuk 4'ü kadın 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ÇOK SAYIDA HAYVAN DA TELEF OLDU
Öte yandan son 12 saatte yıldırım isabet etmesi sonucu 100'ün üzerinde keçi ve deve telef oldu.
YAĞIŞLAR AFETLERE YOL AÇIYOR
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Pakistan'da her yıl çok sayıda kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.
Hindistan’da yıldırım faciası: 38 kişi öldü Hindistan’ın Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bangladeş’te düğüne yıldırım düştü: 16 öldü Bangladeş’te bir düğün sırasında peş peşe yıldırım düştü. Davetlilerden 16 kişi hayatını kaybederken damat yaralandı.
Pakistan'da üzerine yıldırım düşen 5 kişi öldü
Pakistan’ın Sindh eyaletinde üzerine yıldırım düşen 1'i çocuk 4'ü kadın 5 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin 4 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle biri çocuk 4'ü kadın 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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