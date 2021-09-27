Türkiye Gazetesi

Almanya'da 16 yıllık Merkel iktidarının sone erişi ile beraber yeni hükumetin nasıl kurulacağı hüm dünya hem de Alman vatandaşları için merak konusu.

Kulislerde pek çok söylenti dolaşsa da Almanya'da ilk defa üçlü koalisyon hükümeti kurulacağı öngörülüyor.

Üçlü koalisyonu ise sandıkta beklediğini bulamayan küçük partilerin tutumları belirleyecek.

6 KOALİSYON SEÇENEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Son derece çetin geçmesi beklenen koalisyon görüşmelerinde partiler arasında 6 olası koalisyon öngörülürken, 6 seçenekten 5’i üç partinin kurabileceği bir koalisyon hükümetine işaret ediyor.

11,5 oy alan FPD/ Liberal Hür Demokrat Parti' nin, sandıktan 25,7 oy ile zaferle çıkan SPD/Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller partileriyle koalisyona yakın olduğu gözleniyor.

CDU/CSU kesinlikle AfD ve Sol Parti ile koalisyona girmeyeceğini duyururken SPD’nin, içinde aşırı sol grupları barındıran ve NATO’ya karşı çıkan Sol Parti ile kesin olarak bir koalisyon oluşturmayacağını söylememesi dikkatİ çekiyor.

CDU/CSU’nun dışında mecliste temsil edilmesi beklenen partilerin tümü AfD ile hükümet kurmayacağını açıkladı.

6 seçenekten 5’i üç partinin kurabileceği bir koalisyon hükümetine işaret ediyor.

2'Li BÜYÜK KOALİSYON OLABİLİR

Koalisyon seçenekleri genişlerken üçlü koalisyonun yanı sıra Angela Merkel'in 16 yıl iktidarda kaldığı partisi (CDU/CSU) Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik partisi ile sandıktan 25,7 oy ile çıkarak zafere giden (SPD) Sosyal Demokrat Parti arasında büyük koalisyon da kurulabilir.

Muhtemel hükümet seçeneklerinden olan CDU/CSU, Yeşiller ve FDP'den oluşan 3'lü koalisyon partilerin siyah, yeşil, sarı renklerinden oluşması ile Jamaika bayrağını çağrıştırmasından "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılıyor.

SPD, CDU/CSU ve Yeşillerden oluşuan "Kenya koalisyonu" ise partilerin kırmızı, siyah, yeşil renkleri nedeniyle "Kenya koalisyonu" olarak nitelendiriliyor.

Seçimlerden sonra partilerin hükümeti oluşturabileceği bir diğer ihtimal ise SPD, FDP ve Yeşillerin kurabileceği "trafik lambası koalisyonu" olacak.

“Almanya koalisyonu” ise CDU/CSU, SPD ve FDP’den oluşacak bir hükümete işaret ederken ülkede büyük tartışmalara sebep olan SPD, Sol Parti ve Yeşiller arasında kırmızı-kırmızı-yeşil koalisyonu şeklinde bir ittifak oluşmasının ihtimali düşük olmasına rağmen mümkün görülüyor.

Bu seçeneklerden hangisinin iktidara geleceği yapılacak koalisyon görüşmelerden sonra belli olacak. 2017’deki genel seçimden sonra koalisyon görüşmeleri yaklaşık 6 ay sürmüştü.

MERKEL'İN PARTİSİ KAN KAYBETTİ, YEŞİLLER YÜKSELDİ

Bu seçimlerde 16 yıldır Angela Merkel'i iktidarda tutan partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan Birlik partileri yüzde 24,1 ile tarihinin en düşük oy oranını kaydetti.

Yıllardır süren düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başaran (SPD) Sosyal Demokrat Parti'si ise 25,7'ye sandıktan birinci çıkarak sandalye sayısını 206'ya yükseltti.

Yeşiller partisi sandıkta beklediği oyu alamasa da yüzde 14,8 ülkedeki üçüncü büyük siyasi güç konumuna yükseldi.

(FDP) Liberal Hür Demokrat parti yüzde 11,5 oy alırken meclisteki toplam sandalye sayısı 92'ye çıktı.

Göçmen karşıtı ve yabancı düşmanı söylemleri ile dikkat çeken (AfD) Almanya için Alternatif Parti yüzde 10,3 oy alarak beşinci sıraya düştü.

Merkel’in koltuğu için 3 aday yarıştı, kazanan SPD'nin adayı Olaf Scholz oldu.

Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci çıktı Almanya'da 60 milyon 400 bin seçmenin oy kullandığı genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak sandıktan birinci çıktı. Böylece 16 yıllık Merkel iktidarı da sona ermiş oldu.

Almanya’da nefes kesen seçim Almanya’da halk, 20. Dönem Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti. Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlere 47 parti katıldı.

Almanya'da seçimin sonucunu Türkler belirleyecek Almanya yarın sandık başına gidecek. Ana akım partilerin birbirlerine yakın oy oranları yüzünden yaklaşık 900 bin Türk asıllı seçmenin tercihleri seçimde belirleyici olacak.