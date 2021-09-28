Türkiye Gazetesi

Kanada'daki maden kazasında 39 işçi mahsur kaldı. Vale adlı şirkete ait madende pazar günü yerel saatle 11.30’da kaza oldu. Şirketten yapılan açıklamada, yer altında mahsur kalan 39 işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



İŞÇİLERE GIDA VE İLAÇ VERİLDİ

Şirket, yerin 1258 metre altında bulunan maden kuyusunda meydana gelen kaza sonucunda işçileri taşıyan sistemin kapanması nedeniyle 39 kişinin yer altında kaldığını, kimsenin yaralı olmadığını ve işçilere gıda ve ilaç ulaştırılabildiğini açıkladı.

Ontario’nun Sudburry bölgesinde 2014 yılında faaliyete geçen madende toplam 200 işçinin çalıştığı bilgisi verildi.



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