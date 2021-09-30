Türkiye Gazetesi

Ekvador'da cezaevi kaosu git gide büyüyor. Temmuz ayında iki ayrı cezaevinde çıkan isyanların ardından dün gece Litoral Cezaevi'nde çıkan ve çeteler arasında bir çatışma olduğu öğrenilen kavgada ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi. Çatışmalarda yaralanan kişi sayısı ise 80'den fazla. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülkenin genelinde cezaevleri kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 116'YA, YARALI 80'E YÜKSELDİ

Ülkenin Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çıkan çatışmada ölen mahkum sayısının 116'ya, yaralı sayısının ise 80'ne çıktığını belirten Lasso, olayı talihsiz olarak nitelendirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "OHAL" ilan edildiğini duyurdu.

Cezaevlerinin suç çeteleri arasında bir güç anlaşmazlığına dönüşmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Lasso, "Bu olguyla başa çıkmak için ilk adımlarımızdan biri ülke genelinde hapishanelerde olağanüstü hal ilan etmek oldu." ifadesini kullandı.

Lasso, mahkumların haklarını korumak için yakınlarıyla dayanışma içinde olacaklarına işaret ederek, "Hükümet, birkaç aydır cezaevlerinde tekrarlanan şiddet olayları nedeniyle altyapı ve gözetim teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor, bu plan sayesinde cezaevlerinde kontrol güçlenecek." dedi.

EŞ ZAMANLI ÇATIŞMALAR ÇIKTI

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, gün içindeki açıklamasında, çeteler arasında farklı koğuşlarda eş zamanlı çıkan çatışmalarda ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının da 52'ye çıktığını belirterek, "Koğuşlara giriyoruz, kolay olmadı, polis yerel saatte 14.00'te kontrolü sağladı ama dün gece başka olaylar, patlamalar oldu." ifadesini kullandı.

Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çeken Garzon, polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaparak, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." dedi.

Cezaevi çevresinde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisi paylaşıldı.

EKVADOR'UN CEZAEVİ SORUNU SÜRÜYOR

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.