Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaleti Mount Dora bölgesinde yerleşim yerinde görülen timsah paniğe yol açtı. Eski ordu mensubu Abdul Gene Malik, evinin önünde görülen timsahı yakalamak için harekete geçti.

ÇÖP KUTUSUYLA TİMSAHI HAPSETTİ

Ağzı açık çöp kutusuyla uzun süre timsahı kovalayan Malik, bir ara yaptığı hamleyle timsahı yakalayıp kutunun içine hapsetti.

Cesaretiyle takdir toplayan ve bölge sakinleri tarafından kahraman muamelesi gören Malik, “Çocuklarımı korumak zorundaydım” diye konuştu. Malik daha sonra timsahı, geldiği düşünülen yakınlardaki gölete bıraktı.