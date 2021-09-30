Türkiye Gazetesi

Trump'la girdiği çetin mücadeleden galip çıkarak ABD'nin başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, seçmen kaybı şoku yaşıyor. Anketlere göre; ABD'li vatandaşlar Biden yerine Harris'e yönelmiş durumda.

BİDEN SEÇMENLERİNİN YÜZDE 13'ÜNÜ KAYBETTİ

En son Gallup tarafından yapılan bir ankette, Biden'ın haziran ayından bu yana 13 puan kaybederek onay oranının yüzde 43’e düştüğü dikkati çekti. Öte yandan aynı ankette Harris’in onay oranının Biden'a 6 puan fark atarak yüzde 49 olması dikkatlerden kaçmadı.

Biden özellikle ağustos ayında verdiği Afganistan'dan çıkma kararı ve sonrasında yaşananlar ile Meksika sınırında Haitili göçmenlere yönelik muamele nedeniyle son dönemde sıkça eleştiriliyor. Öte yandan daha arka planda olmayı tercih eden Harris, Haitili göçmenlere yönelik muameleye yaptığı sert eleştirilerle gündeme geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in basın toplantısında yaptığı hareket gündeme oturdu ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı gündeme oturdu. Ancak bunun sebebi toplantıdaki açıklamalar değil yaptığı hareketti.

Biden: Afganistan ordusunun bu kadar kolay çökmesini öngörmedik Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Biden, işgali bitirme kararının doğru olduğunun altını çizerek, Afganistan ordusunun bu kadar kolay çökmesini öngörmediklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden'dan 'Kabil'de yeni bir saldırı olabilir' uyarısı ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtti.