Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, baş düşmanı ABD'ye gözdağı vermeyi sürdürüyor. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırılan habere göre Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi, yeni geliştirdikleri bir uçaksavar füzesini test etti. Testlerin son derece başarılı geçtiğini bildiren Kuzey Kore, son 1 ay içerisinde dördüncü kez füze denemiş oldu.

"DİKKAT ÇEKİCİ SAVAŞ PERFORMANSI"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, akademinin "çift itişli uçuş motoru" içeren yeni teknolojileri tanıtarak bir füze kontrol sistemiyle hızlı tepki ve doğru güdüm sunan yeni füzenin "dikkati çekici" savaş performansını doğruladığını belirtti.

SON 1 AYDA DÖRDÜNCÜ FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore son bir ayda 4’üncü kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

KCNA, "Hwasong-8" adı verilen füzenin 28 Eylül'de başarıyla test edildiğini bildirmişti.