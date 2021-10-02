Türkiye Gazetesi

ABD Başkanlık seçimi sonrası gerçekleşen kongre binası baskınının sorumlusu olarak görülen Trump'ın Twitter hesabı kapatılmıştı. O dönem kendi sosyal medya platformunu kuracağını duyuran Trump, federal mahkemeye giderek Twitter hesabının açılması yönünde başvuruda bulundu.

JACK DORSEY'E İHTİYATI TEDBİR DAVASI AÇTI

ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın avukatlarının, Florida'daki federal mahkemede Twitter ve Üst Yöneticisi Jack Dorsey'e karşı ihtiyati tedbir davası açtığı ifade edildi.

Dava dilekçesinde, Twitter'ın Trump'ın hesabını Kongre üyelerinin zorlaması nedeniyle kapattığı savunularak, "Bu ülkede siyasi söylemi kontrol etmek için tarihte eşi görülmemiş ve demokratik tartışmaya yönelik son derece tehlikeli bir şekilde güç kullanıldı." ifadesine yer verildi.

HESABI 6 OCAK'TA ASKIYA ALINMIŞTI

Twitter'ın kapatma kurallarını seçici şekilde uyguladığı belirtilen dilekçede, buna örnek olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin aktif olarak kullandığı hesap gösterildi.

Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle kalıcı olarak askıya almıştı.

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