Türkiye Gazetesi

Körfez ülkesi Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimleri için halk yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitmiş, oy verme işlemi yerel saatle 18.00’da sona ermişti.

KADINLAR AYRI BÖLÜMDE OY KULLANDI

30 seçim bölgesinde 26'sı kadın olmak üzere 294 adayın, 45 sandalyeden oluşan meclisin 30 sandalyesi için yarıştığı seçimlere katılım oranın yüzde 44 olduğu açıklandı.

Erkekler ve kadınlar ayrı bölümlerde oy kullandı.

Meclisin geri kalan 15 üyesini ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani atayacak. Seçilen Şura Konseyi, yasama yetkisine sahip olacak ve devletin genel politikaları ile bütçesini onaylayacak.

"İKTİDARI SEMBOLİK OLARAK PAYLAŞACAK"

Katar’da 2003 yılında yapılan anayasa referandumunda onaylanan seçimleri “deney” olarak nitelendiren Katar Emiri Al Sani, Konsey'in ilk yıldan itibaren "herhangi bir parlamentonun tam rolüne" sahip olmasının beklenemeyeceğini ifade etmişti.

Georgia Eyalet Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Allen Fromherz, oylamanın iktidardaki Al Sani ailesinin "iktidarı sembolik olarak paylaşma fikrini ciddiye aldığını, ancak aynı zamanda gücü kurumsal olarak diğer Katarlı kabile gruplarıyla etkin bir şekilde paylaştığını" gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan komşu ülkelerde olduğu gibi nihai karar verme yetkisi hükümdara ait olan Kuveyt, seçilmiş bir parlamentoya önemli yetkiler veren tek Körfez monarşisi olarak biliniyor.

Katar'da ilk seçim heyecanı! Oy verme işlemleri başladı Katar'da ilk kez gerçekleştirilen Parlamento milletvekili seçimleri için halk sandık başına gitmeye başladı. Mecliste bulunan 45 sandalyenin 30'u için yapılan seçim saat 18'e kadar devam edecek.

Gürcistan'da yerel seçim için oy kullanımı başladı Komşu Gürcistan'da halk, 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclis üyesi seçmek için sandık başına gidiyor. Sandıkların 20.00'de kapanacağı seçimde, sonuçların gece açıklanması bekleniyor.

Libya'da seçim var, kampanya yok Darbeci Hafter'in kontrolündeki Libya Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyi, 24 Aralık'ta yapılacak seçimler için anayasal temel konusunda hâlâ uzlaşmaya varamadı.