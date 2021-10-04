Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda, koronavirüsün kökünün kazınmasını hedefleyen “sıfır Covid” stratejisinde başarısız oldu. Katı karantina tedbirleri alan ve sıkı bir temaslı takip programı yürüten hükümet, geçen sene virüsü tamamen ortadan kaldırmıştı. Bu durum ağustos ayında Covid-19’da Delta varyantı ortaya çıkıncaya kadar da devam etti.

Ancak Delta sonrası tüm tedbirlere rağmen vakalar görülmeye devam ediyor.

STRATEJİ DEĞİŞTİRECEKLER

Toplam 4.382 koronavirüs vakasının olduğu ülkede 30 yeni vaka görülmesi üzerine Başbakan Jacinda Ardern, “Delta varyantı sonrasında sıfır vakaya ulaşmamız son derece zor” itirafında bulundu. Yaklaşımlarını değiştireceklerini ifade eden Ardern, stratejilerinin sıfır vaka olmadığını, virüsü kararlı bir şekilde ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan Auckland şehrinde de tedbirler biraz gevşetilecek. Ülke nüfusunun sadece yüzde 40’ı tam aşılı.

Yeni Zelanda'da çarpıcı iddia: Bir kadın BioNTech aşısından sonra öldü Yeni Zelanda'da bir kadın, Pfizer/BioNTech aşısını vurdurduktan sonra hayatını kaybetti. Kadının kalp kası iltihabı nedeniyle öldüğü iddia edilirken kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Yeni Zelanda tek vaka ile 3 günlük kapanma kararı aldı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yerel kaynaklı yeni bir Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde 3 günlük kapanma kararı aldı.