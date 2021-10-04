Türkiye Gazetesi

Umman Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesi, ülkede cumartesi gününden bu yana etkili olan ve "Şahin" adı verilen kasırgada can kaybının biri çocuk olmak üzere 12'ye yükseldiği açıklandı.

Ulusal Komite ayrıca saatteki hızı 55-63 knottan 15-25 knota gerileyen tropik kasırganın, tropik fırtınaya dönüştüğü bilgisini paylaştı.

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir; Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı telefonla arayarak tropik kasırganın etkili olduğu ülkedeki son durum hakkında bilgi aldı.

BAE, KASIRGA NEDENİYLE ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de doğu kıyılarında etkili olması beklenen Şahin Kasırgası nedeniyle "yüksek derecede hazırlıkta" olduğunu duyurdu.

Hükümete bağlı Abu Dabi Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Umman yakınlarındaki El-Ayn kentinde bugün için devlet kurumlarında ve özel şirketlerde uzaktan çalışmanın etkinleştirilmesi, Cebel Hafit girişi ile koronavirüs muayene ve aşılama çadırlarının kapatılması gibi bir dizi önlemlerin alındığı kaydedildi.

El-Ayn kenti sakinlerine "acil durumlar dışında evlerinden çıkmamaları" çağrısı yapılırken, kasırganın etkili olacağı düşünülen bölgelerdeki yerleşim birimlerinde durum değerlendirmesi için önleyici çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde İda Kasırgası'nın bilançosu 26'ya yükseldi ABD'de İda Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktı.

Çekya'yı kasırga vurdu: 150 yaralı Çekya’nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Bölgeden geçen Türk firmasına ait tır devrilirken, şoförü ameliyata alındı. Hodonin’de bulunan Türk Şehitliği'nin durumu hakkında ise bilgi alınamıyor.