Türkiye Gazetesi

Teksas'ta aynı okuldan bir öğrenci ve bir öğretmen, COVID-19 nedeniyle geçen hafta hayatını kaybetti.

Berkner Lisesi'nde 16 yaşındaki öğrenci olan Sha'Niyah McGee ve Christa McAuliffe Öğrenim Merkezi'nde (CMLC) öğretmen olan Eroletta Piascyk geçen hafta vefat etti.

Fox 4'ün haberine göre, öğretmen Piascyk tamamen aşılıydı ve destekleyici olarak 3. doz aşı da oldu.



Öğrenci McGee'nin aşı durumunun ise bilinmediği, virüsten hayatını kaybetmeden önce bir kaç gün okula gitmediği öğrenildi.



Yetkililer, okulun personeli, öğrencileri ve ailelerine bir mektupla üzüntüsünü belirtip, haber verdi.

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