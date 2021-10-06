Türkiye Gazetesi

Kripto paralarının mağdurları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İskoçya’da bunlar için özel bir rehabilitasyon kliniği açıldı. Edinburgh’daki özel klinik, baş terapist Tony Marini tarafından işletiliyor.

KUMARLA BENZERLİKLER TAŞIYOR

Klinikte kripto mağdurlarının bağımlılıktan kurtarılmalarına çalışılıyor. Kliniğinin dünyada ilk olduğunu ve 2017’den bu yana 15 kişiyi bağımlılıktan kurtardığını söyleyen Marini, kripto para ticaretinin kumarla büyük benzerlikler taşıdığını ifade etti.

BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞÜYOR

Marini’ye göre kripto para ticareti ara sıra yapılarak başlıyor, insanlar para kazandıkça çok daha fazlasını kazanmak istiyor ve bu durum bağımlılığa dönüşüyor.

“PARA KAYBEDENLER GENELDE SESLERİNİ ÇIKARMIYORLAR”

Bu ticarette büyük paralar kaybederek intihar edenler de olduğunu belirten Marini, kliniğe ABD, Dubai, Malta ve Hollanda’dan da hastalar geldiğini söyledi. Bitcoin ile ilgili hep büyük para kazanma haberlerinin geldiğini ifade eden Marini, “Para kaybedenler genelde seslerini çıkarmıyorlar. Çok utanıyorlar. Kendilerini aptal hissediyorlar. Kaybedenlerin sayıları tahmin edilenden çok daha fazla” diye konuştu.

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