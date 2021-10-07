Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde kum fırtınaları devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 16.00 sularında Catanduva şehrinde etkili olan kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı. Yaklaşık 20 dakika süren kum fırtınasında can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bölge sakinleri turuncu renkli devasa toz bulutunun geçişini hayretle izlerken, bazı vatandaşlar olayın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.



KURAKLIK SONRASI ÇIKIYOR

Sao Paulo eyaletini 26 Eylül’de ve 1 Ekim’de de kum fırtınası vurmuştu. Uzmanlar yaşanan bu kum fırtınalarının nedeninin ise bölgede uzun süredir etkili olan kuraklık sonrası çıkan şiddetli rüzgarlar olduğunu ifade etti.



ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Kuveyt'i kum fırtınası vurdu: Gündüz geceye döndü Kuveyt'te meydana gelen kum fırtınası sonrası gündüz adeta geceye döndü.