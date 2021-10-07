Türkiye Gazetesi

Xavier adı verilen robotlar, sokak ve AVM’lerde dolaşarak denetim yapıyor, kurallara uymayanları sesli olarak uyarıyor. Yasak yerde sigara içmek, bisikleti uygunsuz yere park etmek ve koronavirüs tedbirlerine uymamak robottan uyarı getiriyor.

Xavier, üzerinde bulunan 7 kamerayla vatandaşların takibini gerçekleştiriyor.



SİNGAPURLULARDA ROBOCOP ENDİŞESİ

Günlük hayatın sıkı bir şekilde kontrol edildiği Singapur, genellikle sivil özgürlükleri sınırlandırmakla eleştirilir. Ülkede araştırma görevlisi olarak görev yapan Frannie Teo (34), "Bu bana Robocop’ları hatırlatıyor. Robotların idare ettiği bir dünyayı aklıma getiriyor. Açıkçası biraz tedirgin oldum” derken bazıları da 7 kamerası bulunduğu için yeni robotların mahremiyeti ihlal edeceğinden endişe ediyor. 5,5 milyon nüfuslu ülkede 90.000 polis kamerası var. Bu, 2030’a kadar iki katına çıkarılacak. Sokaklara yüz tanıma teknolojili kameralar yerleştirilmesi de planlar arasında.

Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: 162 bin 840 TL değerinde Yerli üretimde bir ilk daha yaşandı. AkınRobotics tarafından üretilip geliştirilen yerli robot Mini Ada, internet üzerinden satışa çıkarıldı. 162 bin 840 liraya satışa sunulan Mini Ada, birçok özelliği sayesinde farklı amaçlarla da kullanılabiliyor.

Robot teknolojisi öncüsü Fanuc İstanbul'a üs kuruyor Endüstriyel robot teknolojileri alanında faaliyet gösteren Japon Fanuc, İstanbul’u üs seçti. Sancaktepe’de 15 milyon avro yatırımla merkez ofis kurmayı planlayan firma, robot tamirat işlemlerini de İstanbul’da yapıyor.